Verkoop van nieuwbouw totaal ingestort: “Ligt niet aan hoge rente maar aan opeenstapeling van beleid”

Bouwprojecten vallen stil en er is een gebrek aan betaalbare nieuwbouwwoningen. In de eerste vier maanden van 2023 werden maar 5766 nieuwe woningen verkocht, een daling van 51 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt branchevereniging WoningBouwersNL.

“Als deze trend zich voortzet, dreigen de verkoopcijfers dit jaar net iets boven het niveau van het crisisjaar 2013 uit te komen, waarin slechts 15.000 nieuwbouwkoopwoningen aan consumenten werden verkocht”, zegt de organisatie tegen de Telegraaf. “De daling van het aantal verkopen in de eerste vier maanden was het sterkst in de provincies Friesland (-72%), Noord-Holland (-64%), Drenthe (-61%) en Zuid-Holland (-60%).”

Veel projecten zijn uit de verkoop gehaald. Woningmarktonderzoeker Jannes van Loon van WoningBouwersNL wijst erop dat de rente de laatste maanden is gestabiliseerd en dat lonen explosief stijgen, waardoor woningzoekenden meer kunnen lenen. “Het lijkt er steeds meer op dat de negatieve verkoopcijfers niet aan de hoge rente maar aan de opeenstapeling van beleid te wijten zijn”, zegt hij.

Jarenlang verdiende de bouwsector goud geld in een florerende markt, maar nu bedelen ze om belastinggeld en hulp van het kabinet. Van Loon roept minister De Jonge op om haast te maken met de eerder aangekondigde steunmaatregelen. “Op deze manier halen we de komende jaren de gewenste aantallen zeker niet en dat is heel slecht nieuws voor alle woningzoekenden in Nederland.”