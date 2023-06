Ryanair-baas verwacht chaos deze zomer: “Heel veel vluchten geschrapt”

Wie deze zomer naar het zuiden van Europa wil vliegen, kan weleens in de problemen komen door stakingen in Frankrijk. Dat zegt de baas van Ryanair, Michael O'Leary, die vreest dat heel veel vluchten geschrapt moeten worden.

Doordat Franse luchtverkeersleiders staken, kunnen vliegtuigen niet door het luchtruim van Frankrijk vliegen. O'Leary heeft daarom een petitie aangeboden aan voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die door 1,1 miljoen klanten is ondertekend, in de hoop toch toestemming te krijgen om over Frankrijk te vliegen.

Alleen al tot en met mei hebben de luchtverkeersleiders 57 keer gestaakt. De verwachting is dat ze dat ook in de zomer gaan doen. "Op een gemiddelde stakingsdag worden 300 vluchten per dag getroffen. Dat treft 100.000 passagiers", aldus O'Leary.

Op 6 en 7 juni wordt er ook gestaakt, net als waarschijnlijk op een aantal andere zomerdagen. "En dan we hebben geen stoelen vrij om de dagen daarna mensen wel op hun bestemming te krijgen”, stelt O’Leary. Het gevolg is dat honderden vluchten moeten worden gecanceld.

Tip: ga met de auto op vakantie. Dat is nog beter voor het milieu ook.