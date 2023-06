VK zakt weg: Britten steeds armer, winkels nemen maatregelen tegen voedseldiefstal

De Brexit is bepaald niet de vooruitgang gebleken waar veel Britten op hoopten. Het Verenigd Koninkrijk zakt steeds verder weg in armoede. Het is zo erg dat winkels extra beveiliging inzetten om te voorkomen dat ze leeggeroofd worden.

Bij onbemande kassa's staan beveiligers, medewerkers houden de camerabeelden goed in de gaten en op de duurdere producten zitten magneetstickers, allemaal om de uit de hand lopende diefstal te voorkomen.

Het zijn in het Verenigd Koninkrijk allang niet meer de verslaafden en daklozen die eten en drinken gappen in de supermarkt, ook gewone burgers stoppen snel een stuk kaas, een pakje paracetamol of wasmiddel in hun tas om daarna de kassa over te slaan.

In zes jaar tijd is het aantal diefstallen verdubbeld tot 8 miljoen, nergens in Noord-Europa is het zo erg. De kosten bedragen minimaal 1 miljard, maar waarschijnlijk is het véél meer. Slechts een fractie van de diefstallen wordt gemeld.

Al sinds de bankencrisis in 2008 neemt de armoede in het VK flink toe. De overheid bezuinigde op sociale voorzieningen, wachtlijsten in de zorg liepen op. Ook voor psychische hulpverlening en hulp bij afkicken moeten mensen steeds langer wachten, waardoor het aantal dak- en thuislozen is toegenomen.

Daarnaast zijn de voedselprijzen in een jaar tijd met ruim 19 procent gestegen. Een Brit is zeker duizend euro per jaar meer kwijt aan eten. Daarbovenop is de hypotheekrente geëxplodeerd en rijzen huren de pan uit. En door de oorlog in Oekraïne stegen ook aan de overkant van Het Kanaal de energieprijzen flink.

Daardoor hebben veel burgers in het Verenigd Koninkrijk het extreem zwaar. Ze komen nauwelijks rond, al werken ze fulltime. En dus nemen ze soms een paar boodschappen mee zonder te betalen.