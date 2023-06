Angst is terug op de cryptomarkt

De cryptomarkt is in rep en roer nu de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC de grootste cryptobeurs Binance én diens Amerikaanse branchegenoot Coinbase aanklaagt. Volgens de toezichthouder voerde Binance bepaalde transacties en diensten uit zonder de benodigde vergunning. "Bij Binance weten ze al jaren dat ze de CFTC-regels overtreden", meldt de waakhond.

Klanten vrezen volgens het FD dat het bij Binance, een handelsplatform waar gebruikers digitale valuta's verhandelen voor euro's of dollars, net zo'n rotzooi blijkt als bij FTX, de concurrent die vorig jaar uit het niets omviel. Daarbij werden meer dan een miljoen beleggers gedupeerd.

Beleggers hebben volgens databedrijf Nansen in 24 uur ongeveer $ 790 miljoen van Binance en de Amerikaanse dochter Binance.US gehaald.

De waarde van cryptovaluta is redelijk stabiel gebleven. De vraag is of dat zo blijft.