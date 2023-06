Extra overlast en vervuiling door statiegeldzoekers: “Het is dweilen met de kraan open”

Treurige types scheuren vuilniszakken open, kieperen containers om en breken afvalbakken open in hun zoektocht naar afgedankte blikjes en flesjes waar sinds afgelopen april statiegeld op zit. Dit zorgt voor overlast en vervuiling in stadscentra en op stations, schrijft het AD.

De gemeente Amsterdam deelt boetes uit aan mensen die slotjes van afvalbakken kapotmaken of troep op straat laten liggen. “Het is dweilen met de kraan open,” vertelt een woordvoerder van de NS. “Onze schoonmakers werken hard om de stations netjes te houden. Maar mensen trekken vuilniszakken kapot en laten alles op de grond liggen.”

Uiterst onprofessioneel

Ook de schoonmakers zijn er niet vies van om wat bij te verdienen met het inleveren van statiegeldblikjes en -flesjes. “Maar dat is niet de bedoeling”, meldt een woordvoerder van schoonmaakbedrijf Asito, dat verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het Centraal Station in de hoofdstad. “Het staat uiterst onprofessioneel als je eigen personeel in prullenbakken staat te graaien.”

Automaten op NS-stations

De NS heeft statiegeldautomaten geplaatst op de grote stations in Nederland in een poging om de overlast te verminderen. Afvalbakken hebben op veel plekken in Groningen doneerrekjes gekregen. Zo hoeven mensen niet meer in de vuilnisbak te graaien om het statiegeld te bemachtigen. Amsterdam heeft nu ook een proef gestart met de doneerrekjes. Daarnaast hebben ze de afvalbakken met nieuwe sloten vergrendeld.