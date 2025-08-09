Wereldwijd stijgende voedselprijzen: wat is er aan de hand?

Boodschappen doen wordt bijna overal ter wereld duurder. In juli 2025 steeg de wereldwijde voedselprijsindex van de Verenigde Naties (FAO) naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Volgens de FAO-voedselprijsindex zijn vooral vlees en plantaardige oliën fors in prijs gestegen, waarbij palm- en zonnebloemolie zelfs ruim 7% duurder zijn dan een maand eerder. Dat merken we ook in de supermarkt, want deze olie zit in talloze voedingsmiddelen

Wat schuilt er achter die prijsstijgingen? De FAO noemt een combinatie van factoren. Door oorlog en politieke onrust – zoals het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne – zijn exporten van bijvoorbeeld graan en zonnebloemolie uit de Zwarte Zee-regio moeilijker geworden. Tegelijkertijd zorgt een sterke vraag uit landen als China en de VS juist voor extra druk op schaarse voedselgrondstoffen. Vlees is door die oplopende vraag ook beduidend in prijs gestegen.

Er is ook goed nieuws: ondanks de toename is het prijsniveau nog lager dan tijdens de absolute piek in 2022. Maar de trend van de afgelopen maanden is wel omhoog; de mate waarin prijzen schommelen is groter dan ooit. Volgens de FAO en andere experts is het vooral belangrijk om als consument kritisch te blijven: koop waar mogelijk seizoensproducten, let op aanbiedingen en verminder voedselverspilling.

Feit: “In juli 2025 was de FAO-index 1,6% hoger dan in juni, waarmee het hoogste peil in meer dan twee jaar werd bereikt,” aldus de officiële FAO-data.