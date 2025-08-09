ECONOMIE
Joe Biden had Navalny kunnen redden maar was te besluiteloos

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 09 augustus 2025 om 6:39
De Russische oppositieleider Navalny had volgens een analyse van de World Street Journal door een gevangenenruil, waar Poetin belang bij had, kunnen worden gered. Maar het Witte Huis van Joe Biden treuzelde te lang, is de conclusie van de WSJ.

Mogelijkheden tot redding

Mogelijkheden tot redding

  • Gevangenruil met Vadim Krasikov: In de zomer van 2023 kwam er een voorstel op tafel, ingezet door Odessa Rae, journaliste Christo Grozev en Maria Pevchikh, om Navalny te ruilen voor Vadim Krasikov, een FSB-huurmoordenaar die een levenslange celstraf uitzat in Duitsland. Rusland had via verschillende kanalen, waaronder de CIA, laten doorschemeren dat het Krasikov terug wilde in ruil voor Amerikaanse gevangenen en Navalny. De Duitse bondskanselier Scholz zou onder bepaalde voorwaarden bereid zijn om Krasikov vrij te laten – mits het Witte Huis dit formeel zou verzoeken. De VS was echter huiverig om zo’n zware crimineelruil van een bondgenoot te verlangen en vreesde precedentwerking
  • Politieke onwil en traagheid: Binnen het Witte Huis – met name nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan – was er grote aarzeling en voorzichtigheid. De VS wilde bondgenoten niet onder druk zetten en was bang de prijs steeds verder op te drijven voor Amerikaanse gevangenen, nadat eerder al de beruchte wapenhandelaar Viktor Bout was geruild voor basketbalster Brittney Griner. Diplomatieke besluitvorming werd vertraagd door wederzijds afwachten tussen Washington en Berlijn, waardoor een snelle deal uitbleef.
  • Niet-gouvernementele backchannels: Opvallend was dat een groep buitenstaanders – documentairemakers, journalisten en ex-spionnen – met behulp van een Russische tussenpersoon aanzienlijk verder kwamen met onderhandelingen dan officiële diplomaten. Zij hadden een lijst met ca. 20 namen voor een ruiloperatie en kregen bemoedigende signalen uit Moskou. Maar zonder formele steun van de Amerikaanse regering liep het vast
  • Te laat voor actie: De onderhandelingen sleepten zo lang dat Navalny tegen het eind van 2023 naar de beruchte “Polar Wolf” gevangenis in het Arctisch gebied werd overgeplaatst. Toen Washington en Berlijn uiteindelijk wel tot actie bereid waren, was Navalny op 16 februari 2024 overleden – officieel door “sudden death syndrome”. Te laat dus voor een ruil.

