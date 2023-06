Franse fiscus op jacht naar privépools: 120.000 niet-aangegeven zwembaden opgespoord

Elke Fransman mag een zwembad in zijn tuin laten graven, maar dat moet wel binnen drie maanden worden opgegeven bij de belastingdienst. De onroerendgoedbelasting gaat dan namelijk omhoog. Meer dan 100.000 mensen hebben nu een boze brief gekregen en moeten snel handelen.

Geen land in Europa heeft zoveel privézwembaden als Frankrijk. Na analyse van luchtfoto's zijn liefst 120.000 zwembaden opgespoord die groter zijn dan tien vierkante meter in oppervlakte en nog niet zijn opgegeven. Voor een pool van dertig m2 moet de huizenbezitter ongeveer 200 euro extra belasting betalen per jaar.

Het National Geographic Institute heeft foto's gemaakt, die geanalyseerd zijn door speciale nieuwe software. Zwembadliefhebbers komen er dus niet meer onderuit. Ze moeten binnen een maand alsnog hun zwembad aangeven, inclusief afmetingen, bouwjaar en andere details. De Franse belastingdienst denkt op deze manier ongeveer 50 miljoen euro op te halen met de actie.