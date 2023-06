Recessie in de bouw: personeel moet vertrekken

De woningmarkt lijkt definitief gekanteld. Waar eerst personeelstekorten in de bouw nog een reden waren voor de woningnood, zijn er nu bouwbedrijven die medewerkers laten vertrekken.

Steeds meer grote bouwprojecten worden afgeblazen of lopen enorme vertraging op. En dus moet er personeel weg. "Nu vooral nog zzp’ers die bij grote bouwbedrijven betrokken zijn”, vertelt Dennis den Hollander van bouwbedrijf Hollands Kroon aan De Telegraaf. Dat hoort hij van andere bouwers en hij merkt het aan de uitzendbureaus die hem weer meer benaderen. "Ik merk het ook aan leveranciers. Krijgen we mail of brieven met aanbiedingen van dingen die ze ’weer’ op voorraad hebben. Daar zou je inderdaad aan kunnen afleiden dat er minder vraag is naar bouwmaterialen.”

De grote aannemer Kees Jan Tuin weet wel wat er misgaat. "Vergunningen. Daarom zien we die recessie eigenlijk ook al een jaar lang aan komen, omdat het aantal verleende vergunningen achter bleef. Dat kan omdat er minder vergunningaanvragen zijn gedaan, maar ook omdat er problemen zijn met stikstof of dat ze niet van de grond komen door bezwaren.”

Ook spelen de energieprijzen een rol. "Zolang de energieprijzen blijven fluctueren, blijft er ook onzekerheid in de markt. En dat zorgt ervoor dat de prijzen relatief hoog blijven. Afgaande op het aantal verleende vergunningen kan je nu al zeggen dat de bouw dit najaar minder opdrachten heeft, net als in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar."