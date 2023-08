Waarom zijn boodschappen in Duitsland goedkoper?

Cola, chocopasta, ketchup, bier en shampoo. Vaak is het in de Duitse supermarkt goedkoper dan in Nederland. Waar komt dat prijsverschil vandaan? En kan de Nederlandse overheid daar iets tegen doen? Het Nederlands Dagblad vroeg het aan Retaildeskundige Paul Moers, die bij de grens woont en dus uit eigen waarneming de verschillen ziet. Hij weet ook waar de verschillen vandaan komen: de Nederlandse supermarkten hebben te veel acties.

‘In Nederland hebben supermarkten permanent 25 procent van hun aanbod in de aanbieding. De normale prijzen van producten liggen relatief hoog en supermarkten lokken klanten met aanbiedingen als ‘twee voor de prijs van één’. In Duitsland doen ze niet aan die flauwekul. Daar liggen de prijzen standaard lager en zijn er maar weinig aanbiedingen.'

‘Het is een soort verslaving. Nederlanders zijn dol op aanbiedingen. Producten uit de actiefolder worden veel meer verkocht. Daarom durven supermarkten niet te stoppen met acties. Want zonder goede aanbiedingen, lokken zij geen klanten.’