Het Amsterdamse restaurant Le Garage is failliet verklaard. De zaak werd in 1990 geopend onder leiding van wijlen sterrenchef Joop Braakhekke. Dat meldt De Telegraaf.

"Le Garage is gesloten. Wij zijn even op vakantie", staat er op de website van het restaurant. Maar het faillissementsregister vertelt een ander verhaal. Le Garage is namelijk failliet verklaard. Het faillissement werd aangevraagd door Erwin Walthaus, die na het overlijden van Braakhekke het restaurant overnam.