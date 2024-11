Aandacht voor chipbedrijven en banenrapport VS op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De Amerikaanse chipfabrikant Intel boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaf ook een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. De resultaten voeden de hoop dat het herstelplan van Intel werkt.

Onder leiding van topman Pat Gelsinger werkt Intel aan een kostbaar plan om zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe producten, technologieën en klanten aan te trekken. Dat plan leidde tot een reeks tegenvallende kwartaalcijfers en een verlies van tientallen miljarden dollars aan beurswaarde. Het aandeel lijkt vrijdag op Wall Street met een stevige winst te openen.

De resultaten van Intel vormen een lichtpuntje in de techsector, na de tegenvallende kwartaalberichten van Microsoft en Facebook-eigenaar Meta Platforms. Beide techbedrijven gingen donderdag onderuit op Wall Street en trokken de techgraadmeter Nasdaq 2,6 procent omlaag. Ook de resultaten die iPhone-maker Apple donderdag na de slotbel bekendmaakte stelden teleur. Webwinkelconcern Amazon lijkt vrijdag wel flink hoger te openen na sterke cijfers.

Techbedrijven

Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week over de rente. Naast het rentebesluit van de Fed kijken beleggers uit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen die op 5 november worden gehouden.

De AEX-index lijkt licht hoger te openen, na de verliesbeurten in de afgelopen vier dagen. De hoofdindex stevent af op een weekverlies van zo'n 2,7 procent. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag, na de zware verliezen in New York. De Nikkei in Tokio raakte 2,6 procent kwijt door forse koersdalingen bij de Japanse techbedrijven. De beurs in Hongkong won 0,8 procent.

Fugro

Op het Damrak opende Universal Music Group (UMG) de boeken. Het muziekconcern verdiende afgelopen kwartaal meer aan artiesten als Taylor Swift, Post Malone en Billie Eilish. Daarbij stegen vooral de vergoedingen voor het gebruik van hun liedjes in video's. Ook bodemonderzoeker Fugro, veevoerbedrijf ForFarmers en detacheerder Brunel kwamen met cijfers.

De euro was 1,0874 dollar waard, tegenover 1,0858 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 70,52 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 74,04 dollar per vat.