KNRM laat twaalf nieuwe reddingboten bouwen

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) breidt de vloot uit met twaalf reddingboten. De zogeheten Van Wijkklasse-reddingboten worden gebouwd door twee Nederlandse werven. Deze werven kregen in 2020 al de opdracht voor acht nieuwe boten, waarvan er vier nog in aanbouw zijn. De nieuwe opdracht is een vervolg hierop, aldus de KNRM.

"De twaalf te bouwen reddingboten zijn een doorontwikkeling van de bestaande reddingbootklasse (Valentijnklasse) van 10 en 11 meter, die de KNRM sinds 1990 in de vloot heeft", legt de KNRM uit. De boten zijn bestemd voor reddingstations in Wijk aan Zee, Zandvoort, Harlingen, Enkhuizen, Cadzand, Hansweert, Urk, Terschelling, Westkapelle, Ter Heijde en Noordwijk. Een boot komt terecht in de reservevloot.

Volgens de KNRM gaat het om de grootste opdracht in het 200-jarige bestaan. De bouw van de boten begint in 2026 en kost zo'n 20 miljoen euro. Dit wordt bekostigd uit verschillende schenkingen, nalatenschappen en bijdragen van donateurs van de KNRM.