Aandacht voor cijfers Besi en Unilever op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de resultaten van chipbedrijf Besi en levensmiddelenconcern Unilever. Besi zag de omzet en winst stijgen in het derde kwartaal en voldeed aan zijn eigen verwachtingen. Volgens topman Richard Blickman blijft de chiptoeleverancier profiteren van de sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Besi ontving afgelopen kwartaal voor bijna 152 miljoen euro aan nieuwe orders. Dat is ruim 19 procent meer dan een jaar geleden, maar 18 procent minder dan in het tweede kwartaal.

Unilever zag de omzet in het derde kwartaal stijgen tot 15,2 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 4,5 procent. Het bedrijf achter merken zoals Dove, Knorr en Calvé zag ook het volume voor het vierde kwartaal op rij groeien. Daarnaast handhaafde Unilever de verwachtingen voor dit jaar.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin, na de verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, na de flinke koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio was een positieve uitzondering en sloot 0,2 procent hoger. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,3 en 0,9 procent.

Ebusco

Biotechnoloog Pharming, die ook met cijfers kwam, liet weten dat topman Sijmen de Vries na zestien jaar vertrekt bij het bedrijf. Volgens De Vries staat Pharming er goed voor en is dit het juiste moment om plaats te maken voor een opvolger. Pharming zag de omzet in het derde kwartaal verder stijgen en ligt op koers om de groeidoelstelling voor dit jaar te halen.

Ook Ebusco kwam met resultaten. Voor de noodlijdende fabrikant van elektrische bussen wordt het een spannende dag. De aandeelhouders van het bedrijf stemmen donderdag over de uitgifte van nieuwe aandelen, waarmee Ebusco 36 miljoen euro wil ophalen om de activiteiten voort te kunnen zetten.

Nederlaag

Woensdag leed Ebusco nog een nederlaag in de rechtbank. De rechter besloot dat Qbuzz de order van 45 elektrische bussen bij Ebusco inderdaad mocht annuleren. Ebusco liet voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering ook weten jaarlijks 30 miljoen euro te willen besparen door de vestigingen in Deurne en Venray samen te voegen en banen te schrappen. Ook kondigde het bedrijf het vertrek van financieel directeur Jurjen Jongma aan.

De euro was 1,0788 dollar waard, tegen 1,0780 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 71,56 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 75,70 dollar per vat.