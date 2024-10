Aandacht voor cijfers Corbion op drukke beursdag

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Corbion. Het speciaalchemiebedrijf boekte in de eerste negen maanden van het jaar meer omzet en winst. Topman Olivier Rigaud sprak van solide resultaten. Ook wordt volgens hem goede voortgang geboekt met het reorganisatieprogramma, waardoor de marges stijgen. Het bedrijf verhoogde daarnaast de verwachtingen voor het hele jaar.

Naast Corbion komen ook veel andere bedrijven met cijfers. Zo opent chipbedrijf ASMI na sluiting van de Amsterdamse beurs de boeken. Buiten het Damrak kwamen de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, de Spaanse bank Santander, de Zwitserse farmaceut Novartis en het Britse olie- en gasconcern BP met cijfers. Op Wall Street brengen onder meer McDonald's en Google-eigenaar Alphabet de resultaten naar buiten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent hoger. De beurs in Hongkong klom 0,3 procent en de hoofdindex in Shanghai verloor 1,1 procent. HSBC won 3 procent in Hongkong na beter dan verwachte resultaten van de Britse bank. Ook gaat HSBC voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Philips

Op het Damrak blijft Philips in de belangstelling staan. Het zorgtechnologieconcern raakte maandag bijna 17 procent aan beurswaarde kwijt door tegenvallende verkopen in China. Het was de slechtste beursdag voor Philips in 26 jaar. Analisten van zakenbank Jefferies haalden het aandeel Philips van de verkooplijst af na de forse koersdaling, en verhoogden het koersdoel.

Ook gaat de aandacht uit naar Ebusco. De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen kelderde maandag bijna 25 procent en leverde daarmee de winst van afgelopen vrijdag weer in. Eind vorige week werd nog opgelucht gereageerd op de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Situatie Midden-Oosten

De olieprijzen stabiliseerden iets na de forse koersdaling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 67,21 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 71,26 dollar per vat. Een dag eerder werd olie ruim 5 procent goedkoper door afnemende zorgen over een escalatie van het conflict tussen Israël en Iran. De euro was 1,0812 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. De bitcoin steeg voor het eerst sinds juni tot boven de 71.000 dollar.