Gedeeltelijke hertelling in Georgië na internationale kritiek

TBILISI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De kiescommissie in Georgië gaat stemmen gedeeltelijk hertellen na kritiek op het verloop van de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. Landelijk moeten bij ongeveer 14 procent van de stembureaus hertellingen plaatsvinden, meldt de commissie. Die worden willekeurig geselecteerd.

Zowel in Georgië als in het Westen klonk kritiek nadat de partij Georgische Droom de verkiezingen had gewonnen. De partij, die toenadering zoekt tot Rusland, kreeg volgens de officiële uitslag 54 procent van de stemmen. De pro-Europese oppositie en de president van het land in de Kaukasus denken dat is gesjoemeld. Duizenden Georgiërs gingen maandagavond in hoofdstad Tbilisi de straat op om te demonstreren.

De demonstratie in de hoofdstad verliep vreedzaam. President Salome Zoerabisjvili hield kiezers buiten het parlementsgebouw voor dat hun stemmen zijn "gestolen". Vanuit Georgische Droom wordt juist geërgerd gereageerd op dergelijke claims. De parlementsvoorzitter verdedigde de uitslag en verweet Zoerabisjvili "desinformatie" te verspreiden om het land te destabiliseren.