Aandacht voor doelen ASR op Damrak, BAM krijgt koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar ASR. De verzekeraar kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een update van de strategie en financiële doelen voor de komende jaren. ASR, dat zijn positie op de Nederlandse markt flink heeft versterkt met de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon, wil doorgroeien op eigen kracht en via strategische overnames van kleine tot middelgrote verzekeraars.

Ook wil ASR tot en met 2026 voor 525 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De verzekeraar streeft verder naar een rendement op het eigen vermogen van boven de 12 procent en een kapitaalaanwas van 1,35 miljard euro in 2026. Topman Jos Baeten benadrukt daarbij dat ASR sinds de beursgang in 2016 consequent de doelstellingen heeft behaald en overtroffen.

BAM zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging. De bouwer werd door investeringsbank AlphaValue/Baader van de verkooplijst gehaald en op de kooplijst gezet. Kredietbureau Moody's bevestigde daarnaast de rating voor WDP en verhoogde de verwachtingen voor het vastgoedbedrijf naar positief. Dat betekent dat de kans op een verhoging van het kredietoordeel in de komende tijd is toegenomen.

Optimisme

In de chipsector verwerken beleggers de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers en analisten. Het aandeel ging in de nabeurshandel op Wall Street hard omlaag. Micron Technology heeft dit jaar flink geprofiteerd van het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). De aandelenkoers van het bedrijf is sinds het begin van 2024 al meer dan verdubbeld.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten verliezen zien. De Nikkei in Tokio zakte 0,8 procent, mede door koersverliezen bij de Japanse chipbedrijven. Beleggers hielden daarnaast de koersdaling van de Japanse yen in de gaten en bleven alert op een mogelijke ingreep van de autoriteiten op de valutamarkt om de waarde van de munt te stutten. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 2,1 en 0,6 procent.

De euro was 1,0693 dollar waard, tegen 1,0685 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 80,78 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 85,16 dollar per vat.