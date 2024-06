Verzekeraar ASR bij dalers in hogere AEX na update strategie

AMSTERDAM (ANP) - ASR stond donderdag bij de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. De verzekeraar kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een update van de strategie en financiële doelen voor de komende jaren, die niet in de smaak lijken te vallen bij beleggers. ASR, dat zijn positie op de Nederlandse markt flink heeft versterkt met de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon, wil doorgroeien op eigen kracht en via strategische overnames van kleine tot middelgrote verzekeraars.

Ook wil ASR tot en met 2026 voor 525 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De verzekeraar streeft verder naar een rendement op het eigen vermogen van boven de 12 procent en een kapitaalaanwas van 1,35 miljard euro in 2026. Topman Jos Baeten benadrukte dat ASR sinds de beursgang in 2016 consequent de doelstellingen heeft behaald en overtroffen. Het aandeel werd desondanks ruim 2 procent lager gezet.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 925,51 punten. De MidKap daalde een fractie tot 858,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen verloor 0,1 procent.