Aandacht voor kwartaalcijfers KPN en ASMI op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van telecomconcern KPN en chipbedrijf ASMI. KPN zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen. Ook de nettowinst nam toe. Topman Joost Farwerck verklaarde erop te vertrouwen de vooruitzichten voor het hele jaar te zullen realiseren en op koers te liggen om de doelen voor de middellange termijn waar te maken.

ASMI, dat systemen levert voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, zag het aantal nieuwe orders afgelopen kwartaal flink toenemen. Ook de omzet viel hoger uit dan verwacht. Voor de tweede jaarhelft denkt het bedrijf dat de omzetgroei 15 procent hoger zal uitvallen dan in de eerste zes maanden van het jaar. Eerder rekende het bedrijf voor die periode nog op een groei van zo'n 10 procent.

Het aandeel ASMI steeg dinsdag in aanloop naar de cijfers al ruim 4 procent. Het in Hongkong genoteerde chipbedrijf ASMPT, waarin ASMI een minderheidsbelang heeft, kelderde woensdag 24 procent na tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.

Lager begin

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te openen. In Europa staan vooral de banken in de belangstelling, na de resultaten van Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander en UniCredit.

De Aziatische aandelenmarkten gingen omlaag, na de lagere slotstanden op Wall Street. In Taiwan was de beurs gesloten om tyfoon Gaemi. De Nikkei in Tokio zakte 1,1 procent. In Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,8 procent. De Chinese fabrikanten van elektrische auto's stonden onder druk na de tegenvallende resultaten van de Amerikaanse concurrent Tesla. Het aandeel Tesla lijkt later op Wall Street flink lager te gaan openen.

Onzekerheid

Op het Damrak liet speciaalchemiebedrijf Corbion weten het aandeleninkoopprogramma van 20 miljoen euro te hebben afgerond. In Parijs staat LVMH in de belangstelling. Het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co, boekte afgelopen halfjaar minder winst en omzet dan verwacht. Door onzekere geopolitieke en economische omstandigheden gaven rijke consumenten minder uit aan onder meer dure handtassen en Hennessy Cognac.

De euro was 1,0848 dollar waard, tegen 1,0853 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 77,17 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 81,20 dollar per vat.