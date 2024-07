Fors meer mobiele klanten KPN dankzij overname Youfone

DEN HAAG (ANP) - KPN heeft er dankzij de overname van provider Youfone dit jaar 634.000 mobiele klanten bijgekregen. Er kwamen in het eerste halfjaar daarnaast 109.000 nieuwe glasvezelklanten bij.

KPN kreeg eerder dit jaar van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming om Youfone over te nemen. Dit bedrijf gebruikt al het mobiele netwerk van KPN en heeft ruim 580.000 klanten. Met de overname wil KPN zijn positie op de mobiele en breedbandmarkt versterken. De breedbandmarkt blijft volgens volgens KPN-topman Joost Farwerck "uitdagend, met name bij onze dienstverlening over het kopernetwerk waar we meer verloop zien".

De omzet in het eerste halfjaar steeg vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 3,9 procent tot bijna 2,8 miljard euro. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen en rente, steeg met 4,6 procent tot ruim 1,2 miljard euro. Het bedrijf investeerde 6,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het telecombedrijf ligt nog steeds op schema met de uitrol van glasvezel, aldus Farwerck. De omzet uit de zakelijke dienstverlening liet volgens hem een aanhoudende groei zien "waarbij het midden- en kleinbedrijf opnieuw een sterke bijdrage leverde". Farwerck heeft er alle vertrouwen in dat KPN zijn doelstellingen voor dit jaar zal realiseren.