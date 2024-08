Aandacht voor resultaten verzekeraar ASR op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van AEX-fonds ASR. De verzekeraar zag het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft flink stijgen. Topman Jos Baeten sprak van "mooie" resultaten, die in lijn liggen met of beter zijn dan de doelstellingen die ASR onlangs tijdens een investeerdersdag presenteerde. ASR wist volgens de topman te groeien bij de onderdelen schade, inkomen en pensioenen en de sterke positie in de hypotheekmarkt te handhaven.

De financiële resultaten lieten volgens Baeten een sterke stijging zien in alle bedrijfssegmenten, door zowel groei op eigen kracht als door de toevoeging van de overgenomen activiteiten van Aegon Nederland. Bij schade wist de verzekeraar te profiteren van het ontbreken van grote stormen en waterschade in de eerste jaarhelft. De verkoop van Knab Bank aan BAWAG ligt daarnaast op schema en zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te gaan beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. Ook op Wall Street werd dinsdag een einde gemaakt aan een meerdaagse winstreeks. De Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent lager. De Japanse export steeg in juli minder sterk dan verwacht, terwijl de toename van de invoer hoger uitviel dan voorzien. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,1 procent. JD.com kelderde 10 procent. Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart liet weten zijn miljardenbelang in het Chinese webwinkelbedrijf te verkopen.

Nieuwe fabriek

Avantium opende ook de boeken. De ontwikkelaar van plantaardige plastics boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en wist het verlies terug te dringen. Het bedrijf verwacht nog altijd zijn nieuwe fabriek in Delfzijl op 22 oktober te openen. In de fabriek zullen op grote schaal grondstoffen voor plantaardige plastics worden gemaakt. De totale investeringen voor de fabriek worden geschat op 175 miljoen euro. Dat is 26 miljoen euro meer dan eerder verwacht.

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion zag de omzet en winst licht dalen in de eerste zes maanden van het jaar. Topman Joep van Beurden sprak van solide resultaten, gezien de aanhoudende lastige markt, met name in Duitsland.

De euro was 1,1118 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 73,04 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,1 procent tot 77,09 dollar per vat.