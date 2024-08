Australië wil langere uitsluiting baanwielrenner Richardson

CANBERRA (ANP) - De Australische wielerbond hoopt en verwacht dat de naar Groot-Brittannië overgestapte baanwielrenner Matthew Richardson de komende twee jaar niet mag meedoen aan internationale wedstrijden. Volgens de regels van de internationale bond UCI ontbreekt de belangrijkste concurrente van Harrie Lavreysen daardoor in ieder geval op de komende EK en WK, maar volgens AusCycling moet de 25-jarige Richardson meer wedstrijden missen.

"We zijn ervan overtuigd dat de UCI zich zal houden aan de in de regels vastgelegde periode zonder wedstrijden", liet een woordvoerder van de Australische bond weten aan persbureau Reuters. Sportief manager Jesse Korf had al tegen Australische media gezegd dat hij op dit moment met onder meer de UCI kijkt naar het verbod op wedstrijden voor Richardson. "Er is teleurstelling over zijn beslissing en het hele proces. Wij wisten niets van zijn situatie", aldus Korf.

De UCI en Britse wielerbond waren voor Reuters nog niet direct bereikbaar voor commentaar.

De geboren Engelsman Richardson pakte op de Olympische Spelen van Parijs twee keer zilver voor Australië, op de sprint en keirin. Met de teamsprinters werd hij derde. Op al die onderdelen ging het goud naar Lavreysen.