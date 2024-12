Aandacht voor val Franse regering en opmars bitcoin op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese beurzen gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de val van de Franse regering en de opmars van de bitcoin. Het Franse parlement heeft een motie van wantrouwen aangenomen tegen minister-president Michel Barnier. Het is voor het eerst sinds 1962 dat in Frankrijk op deze manier een premier wordt weggestuurd. Het is nu aan Barnier om zijn ontslag in te dienen bij de president. Barnier wekte wrevel met zijn plannen voor forse bezuinigingen en belastingverhogingen, die het Franse begrotingstekort en de schuldenlast moeten verkleinen.

De crisis rond Barnier heeft mogelijk ook gevolgen voor de positie van president Emmanuel Macron. De linkse partij LFI vindt dat de president moet vertrekken. De rechtse partij RN vindt dat Macron zelf moet besluiten of hij opstapt. Ondanks het vooruitzicht dat ingrepen in de Franse staatsfinanciën nu voorlopig uitblijven, lijkt de beurs in Parijs slechts met een klein verlies te openen. De grote Franse banken, die veel staatsobligaties houden, zullen mogelijk onder druk komen te staan.

Beleggers houden ook de koers van de bitcoin in de gaten. De grootste cryptomunt ter wereld werd voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard. De bitcoin is dit jaar sterk gestegen en kreeg een extra impuls door de herverkiezing van Donald Trump in november. De aanstaande president heeft beloofd de regelgeving rond cryptovaluta te versoepelen. Trump maakte woensdagavond bekend Paul Atkins voor te dragen als nieuw hoofd van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Bioplastic

De AEX-index koerst af op een licht lager begin. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul ging verder omlaag en zakte 0,9 procent. De belangrijkste oppositiepartij van Zuid-Korea, de Democratische Partij, is van plan om zaterdag te stemmen over de afzetting van president Yoon Suk-yeol. De afzettingsprocedure volgt op Yoons onverwachte besluit om een militaire noodtoestand uit te roepen, die hij uren later weer introk na tegenstand van het parlement.

Avantium kondigde aan ruim 11 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Woensdag liet het chemiebedrijf al weten voor 35 miljoen euro aan nieuwe leningen te hebben afgesloten. Het geld is bedoeld om de opstartfase van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl te financieren.

De euro noteerde onveranderd op 1,0526 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 68,57 dollar. Brentolie bleef vrijwel onveranderd op 72,31 dollar per vat.