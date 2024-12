Politie Zuid-Korea start onderzoek naar president Yoon

SEOUL (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse politie is een onderzoek gestart naar president Yoon Suk-yeol voor verraad, meldt persbureau Yonhap. Het onderzoek volgt na het uitroepen van de militaire noodtoestand eerder deze week en de chaos die daarop volgde.

Het onderzoek begon na twee klachten die waren ingediend door een kleine oppositiepartij en een groep van 59 activisten. Die klachten zouden zich ook richten op de opgestapte minister van Defensie Kim Yong-hyun, minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min en legerchef Park An-su.

Oppositiepartijen willen Yoon zaterdag met een afzettingsprocedure wegsturen. Om de zaak naar het constitutioneel hof te krijgen, dat het laatste woord heeft, hebben ze een tweederdemeerderheid in het parlement nodig. Die lijkt er nu niet te zijn. Daarvoor moeten acht leden van Yoons regeringspartij PPP zich tegen de president keren en de PPP heeft al gezegd de afzetting te gaan blokkeren. PPP-leider Han Dong-hoon heeft Yoon wel gevraagd de partij te verlaten.

Yoon won de presidentsverkiezingen van 2022 in een nek-aan-nekrace. Hij leidt sindsdien een minderheidsregering en stuit in het parlement op veel verzet van de oppositie. Zijn populariteit bleef de afgelopen tijd afnemen. Veel kiezers zijn ontevreden over zijn economische beleid en controverses rondom Yoons vrouw. First lady Kim Keon-hee werd er onder meer van beschuldigd anticorruptiewetten te hebben overtreden door dure cadeaus te accepteren. Aanklagers besloten haar in die zaak niet te vervolgen.