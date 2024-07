Aandacht voor verklaring Fed-baas Powell op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal afleggen voor het Congres. Powell moet daarin het beleid van de Federal Reserve verdedigen. De hardnekkige inflatie in de Verenigde Staten heeft de Fed er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen. Beleggers hopen dat de Fed in september de leenkosten gaat verlagen en letten dan ook vooral op aanwijzingen over de toekomstige renteplannen van de centrale bank. Donderdag komen ook nog nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen ook vooruit. De Nikkei in Tokio klom 2 procent en bereikte een nieuw recordniveau. De Hang Seng-index in Hongkong en de hoofdindex in Shanghai wonnen 0,4 en 1,1 procent.

Heijmans maakte een overname bekend. Het bouwbedrijf koopt alle activiteiten van branchegenoot Van Gisbergen voor 13 miljoen euro. Heijmans versterkt daarmee zijn positie op de Brabantse woningmarkt. Van Gisbergen haalde in 2023 een omzet van 45 miljoen euro met een nettowinst van 3 miljoen euro. De onderneming heeft een eigen portefeuille met 2200 grondposities.

Van Hool

De fabrikant van elektrische bussen Ebusco liet weten Erland Morelissen per 12 augustus te willen benoemen tot commercieel directeur. Morelissen heeft verschillende commerciële functies bekleed binnen de Volvo Group en was recentelijk bijna vijf jaar commercieel directeur bij Van Hool.

Het aandeel Euronext zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van zakenbank Jefferies verhoogden het koersdoel voor de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan. Het advies blijft kopen.

Nieuwe records

De Europese beurzen sloten maandag licht lager na de verrassende uitslag van de Franse parlementsverkiezingen. De AEX daalde 0,1 procent tot 932,85 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent lager op 39.344,79 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent. Daarmee bereikten de S&P 500 en de Nasdaq nieuwe recordniveaus.

De euro was 1,0827 dollar waard, tegen 1,0833 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 82,38 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 85,82 dollar per vat.