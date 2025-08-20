Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken

Sommige mensen hebben een loden slokdarm, zeggen ze weleens: die drinken gloeiendhete thee of koffie gewoon op. Maar daar kunnen ze toch echt beter mee ophouden, want het is behoorlijk ongezond.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt al langer dat extreem hete dranken mogelijk kankerverwekkend zijn. Het gaat dan om temperaturen boven de 65 graden Celsius. Dat is vergelijkbaar met de risico’s van veel rood vlees eten of houtrook in huis.

In Zuid-Amerika wordt traditioneel veel maté gedronken – een kruidendrank die vaak rond de 70 graden wordt geserveerd. Studies laten daar een duidelijk verband zien tussen het drinken van zulke hete dranken en een verhoogd risico op slokdarmkanker. Vergelijkbare resultaten kwamen uit delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Tot voor kort was er minder bekend over Westerse landen. Maar een recente Britse studie onder bijna een half miljoen volwassenen bevestigt het beeld: wie dagelijks grote hoeveelheden zeer hete koffie of thee drinkt, loopt aanzienlijk meer risico. Mensen die acht of meer hete koppen per dag dronken, hadden bijna zes keer zo veel kans op slokdarmkanker.

Hoe kan dat? Het probleem zit niet in de koffie of thee zelf, maar in de temperatuur. Hitte kan het slijmvlies van de slokdarm beschadigen. Doe je dat vaak, dan kan dit op termijn leiden tot kanker. Vooral grote slokken maken het risico groter: in een studie bleek dat een flinke slok hete koffie de temperatuur in de slokdarm met wel 12 graden kon verhogen.

Wat is veilig? Koffie en thee worden vaak gezet met water dat bijna kookt, soms zelfs rond de 90 graden bij afhaalbekers. Ideaal voor onderweg, maar veel te heet om meteen te drinken. Volgens onderzoek ligt de perfecte drinktemperatuur rond de 58 graden, warm genoeg voor de smaak, maar veilig voor je slokdarm.