ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken

Wetenschap
door Jeannette Kras
woensdag, 20 augustus 2025 om 12:00
ANP-489248842
Sommige mensen hebben een loden slokdarm, zeggen ze weleens: die drinken gloeiendhete thee of koffie gewoon op. Maar daar kunnen ze toch echt beter mee ophouden, want het is behoorlijk ongezond.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt al langer dat extreem hete dranken mogelijk kankerverwekkend zijn. Het gaat dan om temperaturen boven de 65 graden Celsius. Dat is vergelijkbaar met de risico’s van veel rood vlees eten of houtrook in huis.
In Zuid-Amerika wordt traditioneel veel maté gedronken – een kruidendrank die vaak rond de 70 graden wordt geserveerd. Studies laten daar een duidelijk verband zien tussen het drinken van zulke hete dranken en een verhoogd risico op slokdarmkanker. Vergelijkbare resultaten kwamen uit delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten.
Tot voor kort was er minder bekend over Westerse landen. Maar een recente Britse studie onder bijna een half miljoen volwassenen bevestigt het beeld: wie dagelijks grote hoeveelheden zeer hete koffie of thee drinkt, loopt aanzienlijk meer risico. Mensen die acht of meer hete koppen per dag dronken, hadden bijna zes keer zo veel kans op slokdarmkanker.
Hoe kan dat? Het probleem zit niet in de koffie of thee zelf, maar in de temperatuur. Hitte kan het slijmvlies van de slokdarm beschadigen. Doe je dat vaak, dan kan dit op termijn leiden tot kanker. Vooral grote slokken maken het risico groter: in een studie bleek dat een flinke slok hete koffie de temperatuur in de slokdarm met wel 12 graden kon verhogen.
Wat is veilig? Koffie en thee worden vaak gezet met water dat bijna kookt, soms zelfs rond de 90 graden bij afhaalbekers. Ideaal voor onderweg, maar veel te heet om meteen te drinken. Volgens onderzoek ligt de perfecte drinktemperatuur rond de 58 graden, warm genoeg voor de smaak, maar veilig voor je slokdarm.
Bron: Science Alert

Lees ook

De manier waarop je koffie drinkt bepaalt of je al dan niet langer in leven blijftDe manier waarop je koffie drinkt bepaalt of je al dan niet langer in leven blijft
Zeven kopjes koffie per dag te veel? Niet volgens deze studieZeven kopjes koffie per dag te veel? Niet volgens deze studie
Koffie uit een tube. Makkelijk voor onderweg. Maar ook lekker?Koffie uit een tube. Makkelijk voor onderweg. Maar ook lekker?
Vorig artikel

Waarom hebben sommige mensen het altijd koud?

Volgend artikel

NRC beëindigt samenwerking met correspondent Spanje

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten