Gemeenten verhogen volgend jaar opnieuw de grondprijzen

ARNHEM (ANP) - De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen blijven stijgen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Stec Groep onder 140 gemeenten. De schaarste aan beschikbare grond, hogere vastgoedprijzen en veranderende wetgeving zorgen voor nieuwe verhogingen.

De grondprijzen voor woningbouw stijgen al jaren. In 2024 rapporteerde meer dan de helft van de gemeenten een prijsstijging, met een landelijk gemiddelde van 3,3 procent. Voor 2025 verwachten gemeenten een gemiddelde grondprijsstijging van 3,4 procent door te voeren voor woningbouwlocaties.

Ook de grond voor bedrijventerreinen wordt duurder. In 2024 verhoogde de helft van de gemeenten de grondprijzen, gemiddeld met 3,3 procent. Deze trend zet zich door in 2025, met een prijsverhoging van gemiddeld 2,6 procent. De hogere prijzen hebben vooral te maken met de krapte op de markt. De vraag naar bedrijfskavels blijft hoog, met name voor logistieke bedrijven en regionale bedrijvigheid.