Aandeel Tesla zet opmars op Wall Street door na sterke cijfers

NEW YORK (ANP) - Het aandeel Tesla ging vrijdag verder omhoog op Wall Street, na de grote koerssprong van de fabrikant van elektrische auto's een dag eerder dankzij sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten. Ook de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing kon op belangstelling rekenen op de aandelenbeurzen in New York. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Boeing een verkoop bekijkt van zijn ruimtevaartdivisie.

Tesla werd nog eens 3,3 procent duurder. Op donderdag maakte het aandeel nog een sprong van 22 procent. Dat was de sterkste stijging op één dag voor Tesla sinds 2013. Door de sterke koerswinsten heeft topman Elon Musk zijn vermogen met tientallen miljarden dollars zien toenemen.

Boeing ging licht omlaag. Het bedrijf kampt met grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij ruimtevaartprojecten zoals het ruimteschip Starliner. Door de ruimtevaarttak te verkopen kan Boeing zich beter focussen op zijn kerntaken bij luchtvaart en defensie. Op donderdag daalde het aandeel nog nadat een verbeterd loonbod werd verworpen, waardoor een al zes weken durende staking van 33.000 werknemers bij vliegtuigfabrieken in de regio Seattle langer doorgaat.

De algehele stemming onder beleggers op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex verloor 0,6 procent op 42.114,40 punten. De brede S&P 500-index zakte een fractie tot 5808,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 18.518,61 punten, wat een nieuw recordniveau is.