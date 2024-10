Zaak tegen Alec Baldwin wordt niet heropend

LOS ANGELES (ANP) - De zaak tegen acteur Alec Baldwin, die in 2021 per ongeluk een cameravrouw doodschoot op de set van de film Rust, wordt niet heropend. De aanklager had daarom gevraagd, maar de rechter in de Amerikaanse staat New Mexico blijft bij haar eerdere beslissing om de aanklacht tegen Baldwin te seponeren, melden Amerikaanse media. De aanklager is nu van plan om in hoger beroep te gaan.

Rechter Mary Marlowe Sommer verwierp de zaak in juli omdat er bewijs was achtergehouden dat ontlastend zou zijn geweest voor Baldwin. Ze ziet nu geen nieuwe argumenten van de aanklager waarom de zaak weer geopend zou moeten worden. Ook stelt ze dat het verzoek van de aanklager te laat is ingediend.

Baldwin vuurde tijdens repetities op de filmset een vuurwapen af dat ongeladen had moeten zijn. Cameravrouw Halyna Hutchins kwam daardoor om het leven. Baldwin wist naar eigen zeggen niet dat het wapen geladen was. Eerder dit jaar kreeg de wapenexpert van de film, Hannah Gutierrez, een celstraf van anderhalf jaar opgelegd.