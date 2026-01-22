ECONOMIE
Aandeel zonnebrillenmaker fors hoger na optreden Macron in Davos

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 14:46
anp220126134 1
PARIJS (ANP/RTR) - De pilotenbril van de Franse president Emmanuel Macron in Davos zorgde donderdag voor een flinke koersstijging van de Italiaanse brillenfabrikant iVision Tech. De look van Macron tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum in het Zwitserse skioord zorgde voor veel memes en opmerkingen over zijn verschijning op sociale media.
De koersstijging van iVision Tech, dat het Franse luxe brillenmerk Henry Jullien bezit, zorgde voor ongeveer 3,5 miljoen euro aan extra marktwaarde. Macron droeg de opvallende zonnebril wegens een gesprongen adertje in zijn oog. Zelf had hij het merk van de bril niet bevestigd, maar topman Stefano Fulchir van iVision zei tegen persbureau Reuters dat hij de bril duidelijk herkende en dat hij die in 2024 naar Macron had gestuurd.
iVision Tech werd donderdag bijna 28 procent meer waard op de beurs in Milaan.
