Film Sinners vestigt record met zestien Oscarnominaties

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 15:11
anp220126140 1
LOS ANGELES (ANP) - De film Sinners van regisseur Ryan Coogler heeft donderdag zestien Oscarnominaties ontvangen. Hiermee heeft de film, over twee criminele tweelingbroers die in het Mississippi van de jaren dertig worden geconfronteerd met een bovennatuurlijk kwaad, een nieuw record gevestigd. Nog nooit eerder kreeg één film zoveel nominaties.
Het record stond op naam van drie films: All About Eve (1950), Titanic (1997) en La La Land (2016) kregen veertien nominaties. Sinners maakt onder meer kans op de beeldjes voor beste film, regisseur, acteur, scenario, camerawerk en speciale effecten.
