Aandeelhouders Ahold Delhaize keuren beloningsbeleid top goed

ZAANDAM (ANP) - De top van Ahold Delhaize heeft vanaf dit jaar zicht op hogere beloningen. Een grote meerderheid van de aandeelhouders van het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol stemde woensdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in met het voorgestelde nieuwe beloningsbeleid voor topbestuurders.

Bijna 91 procent van de aandeelhouders stemde in met het nieuwe beloningsbeleid. De aanpassingen zijn volgens Ahold Delhaize nodig vanwege internationalisering en om topmanagers uit de sector en daarbuiten aan te trekken en te behouden nu de arbeidsmarkt volgens het bedrijf steeds competitiever wordt. Zo wordt de jaarlijkse kortetermijnbonus voor de bestuursvoorzitter verhoogd naar 1,5 keer het basissalaris in contanten als de gestelde doelen worden gehaald. De bonus kan worden verdubbeld als de prestaties die doelen ver overtreffen.

De veranderingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026.