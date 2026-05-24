Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

door Nina van der Linden
zondag, 24 mei 2026 om 11:20
Een eindeloze gang met tl-verlichting, vergeelde muren, een zacht zoemend geluid op de achtergrond. Geen ramen, geen mensen, geen uitgang. Toch voelen miljoenen internetgebruikers zich onweerstaanbaar aangetrokken tot deze mysterieuze digitale spookplekken: de zogeheten backrooms.
Traditioneel draait ‘dark tourism’ om reizen naar plekken die verbonden zijn met rampspoed, oorlog of dood, zoals verlaten slagvelden of rampgebieden. De backrooms vormen volgens de onderzoekers echter een compleet nieuwe categorie. Deze wereld bestaat namelijk uitsluitend online, zonder fysieke locatie of tastbare geschiedenis.
Toch ervaren bezoekers de ruimtes als verrassend echt. Gebruikers verdwalen er via video’s, verhalen, games en online dagboeken die gezamenlijk worden opgebouwd door een actieve internetgemeenschap. De onderzoekers noemen deze deelnemers legend-trippers: mensen die samen een fictieve wereld creëren en verkennen alsof die daadwerkelijk bestaat.
Volgens onderzoeker Dr. Sophie James is dat geen toeval. Mensen zoeken steeds vaker intense emoties op in digitale omgevingen die niet echt zijn, maar wel levensecht aanvoelen. De onderzoekers spreken daarom van “para-terrestrial dark tourism”: ervaringen die voelen als echte bestemmingen, maar zich buiten de normale werkelijkheid bevinden.

Waarom juist het onbekende zo aantrekkelijk is

De aantrekkingskracht van de backrooms zit vooral in het ongemak en de onzekerheid die ze oproepen. De lege ruimtes lijken herkenbaar, zoals een verlaten kantoor of een eindeloze kelder, maar tegelijkertijd klopt er iets niet. Juist die vervreemding maakt de ervaring spannend.
De studie laat zien dat internet steeds meer functioneert als een bestemming op zichzelf. Online platforms zijn niet langer alleen een verlengstuk van de echte wereld, maar worden plekken waar mensen gezamenlijk emoties beleven, verhalen delen en nieuwe werkelijkheden bouwen.
Dat fenomeen groeit snel. De onderzoekers wijzen erop dat de backrooms inmiddels de stap naar het grote publiek maken, onder meer dankzij een aankomende film.
Volgens de wetenschappers verandert daarmee ook onze definitie van reizen en aanwezigheid. Een bestemming hoeft niet langer fysiek te bestaan om toch betekenisvol te voelen. In een tijd waarin steeds meer van ons leven zich online afspeelt, blijken zelfs lege digitale gangen genoeg om mensen het gevoel te geven dat ze ergens écht zijn.
Bron: Phys.org

