Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?





In grote delen van Europa voelen ouders zich nog altijd ongemakkelijk bij het idee dat hun kind thuiskomt met een partner met een andere religie of etnische achtergrond. Nieuwe kaarten van de website Brilliant Maps, gebaseerd op Eurobarometer‑onderzoek, laten zien hoe sterk die reserves per land verschillen. In sommige West‑Europese landen zegt een ruime meerderheid geen probleem te hebben met een relatie over de grenzen van religie of afkomst heen, terwijl in delen van Oost‑ en Zuid‑Europa het ongemak veel groter is.

De kaarten visualiseren per land het aandeel mensen dat aangeeft zich comfortabel te voelen als hun zoon of dochter een relatie heeft met iemand uit een specifieke minderheidsgroep. Het gaat daarbij onder meer om partners met een andere huidskleur, een migratieachtergrond of een andere religie, zoals de islam. Waar in Noord‑ en West‑Europa vaker wordt gezegd dat dit geen punt is, kleuren landen in Oost‑Europa op de kaart duidelijk donkerder: daar ligt de acceptatie merkbaar lager.

De onderliggende data komen uit een Eurobarometer‑enquête onder inwoners van EU‑landen, waarin respondenten is gevraagd hoe zij denken over zulke gemengde relaties binnen hun eigen familie. Het onderzoek meet geen gedrag, maar houding: het gaat erom in hoeverre mensen zeggen dat ze zich er prettig bij zouden voelen. Toch geven de kaarten een duidelijke indicatie van de culturele en politieke breuklijnen die door het continent lopen, zeker nu migratie, identiteit en integratie hoog op de agenda staan.

Voor Nederland laten de cijfers zien dat de tolerantie in vergelijking met veel andere landen relatief hoog is, al bestaat ook hier nog een minderheid die moeite heeft met de gedachte dat hun kind met een partner met een andere religie of achtergrond thuiskomt. Dat roept de vraag op hoeveel van die reserves voortkomen uit persoonlijke ervaringen en hoeveel uit beeldvorming en politiek debat. Met de kaarten ontstaat in elk geval een visuele momentopname van hoe open – of gesloten – Europeanen anno nu staan tegenover liefde over de grenzen van religie en afkomst heen.