Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

gezondheid
door Gerard Driehuis
zondag, 24 mei 2026 om 9:32
Taiwan voert in 2026 opnieuw de lijst aan van landen met de beste gezondheidszorg, terwijl de Verenigde Staten ondanks de hoogste uitgaven per hoofd slechts in de middenmoot eindigen. Volgens de nieuwste Health Care Index, die onder meer door Visual Capitalist in kaart is gebracht op basis van Numbeo-data, domineren vooral Aziatische en Europese landen de top van het klassement.

Wie, wat, waar

De ranglijst is gebaseerd op de Health Care Index van Numbeo, een internationale database die publieke enquêtes bundelt over onder meer kwaliteit van medische zorg, infrastructuur, wachttijden, personeel en kosten. Visual Capitalist heeft deze gegevens voor 2026 vertaald in een wereldwijde ranking van zorgstelsels.
Bovenaan staat Taiwan, gevolgd door Zuid-Korea, Nederland, Japan en Oostenrijk als de vijf sterkst presterende zorgstelsels. Deze landen combineren brede toegang tot zorg met relatief efficiënte systemen en hoge patiënttevredenheid.

Top van de ranglijst (beste zorgstelsels 2026)

  1. Taiwan – hoogste Health Care Index‑score, rond de midden 80.
  2. Zuid‑Korea – eveneens zeer hoge score, met universele dekking en dicht zorgnetwerk.
  3. Nederland – in de wereldtop dankzij goede balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en kosten.
  4. Japan – hoge levensverwachting en sterke ziekenhuisinfrastructuur.
  5. Oostenrijk – robuust publiek stelsel met brede toegang.

Hoe wordt gemeten?

De Health Care Index van Numbeo is een samengestelde score (0–100) die berust op duizenden gebruikersbeoordelingen wereldwijd. Daarbij gaat het expliciet niet alleen om hightech topzorg, maar ook om alledaagse ervaringen zoals bereikbaarheid van ziekenhuizen, beschikbaarheid van artsen en de betaalbaarheid van behandelingen.
Volgens de Taiwanese overheid scoort Taiwan bijvoorbeeld boven de 86 punten, onder meer dankzij een nationaal zorgverzekeringsstelsel met vrijwel volledige dekking en hoge tevredenheid over de locatie en toegankelijkheid van zorg. In Nederland, dat in 2026 een Health Care Index van ruim boven de 80 haalt, wordt vooral de combinatie van zorgkwaliteit en relatief lage financiële drempels genoemd als pluspunt.

Verrassingen en tegenpolen

Opvallend is dat relatief minder rijke landen als Ecuador en Thailand hoog eindigen, ondanks aanzienlijk lagere zorguitgaven dan westerse staten. Dat suggereert dat brede toegang en systeem-efficiëntie minstens zo belangrijk zijn als het absolute bedrag dat een land aan zorg besteedt.
Aan de andere kant van de lijst staan landen als Syrië, Venezuela en Bangladesh, waar conflicten, economische crises en jarenlange onderinvestering de zorginfrastructuur ernstig hebben aangetast. De Verenigde Staten spenderen per hoofd meer dan welk land dan ook, maar komen volgens de ranglijst pas rond plaats 40 uit.
De impliciete vraag achter deze ranglijst blijft dan ook prangend: hoeveel zorg krijgen we eigenlijk terug voor elke euro die we erin stoppen?

