Aandeelhouders Unilever uiten onvrede over beloningen aan de top

LONDEN (ANP) - Aandeelhouders van Unilever hebben hun onvrede geuit over het beloningsbeleid bij de verkoper van merken als Axe, Dove en Knorr. Een aanzienlijke minderheid van bijna 28 procent stemde tegen het rapport over de beloningen voor bestuurders vorig jaar. Het ging om een adviserende stem op de aandeelhoudersvergadering in Londen, wat betekent dat Unilever niet verplicht is de beloningen aan te passen.

Eerder dit jaar schreven Britse media al dat een grote adviseur voor institutionele beleggers, ISS, aanraadde om tegen te stemmen. De organisatie zou het basissalaris van 1,8 miljoen euro voor de eerder dit jaar tot topman benoemde Fernando Fernandez te hoog vinden. Het is maar iets lager dan het basissalaris dat zijn voorganger Hein Schumacher, die in februari plots werd vervangen door Fernandez, kreeg voor zijn werk in 2024.