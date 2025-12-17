Aandelen Oracle omlaag na nieuws over afketsen datacenterdeal

NEW YORK (ANP) - Aandelen van softwareconcern Oracle zijn woensdag in waarde gedaald op de beurs in New York. Volgens zakenkrant Financial Times trekt een samenwerkingspartner zich terug uit de financiering van de bouw van een groot datacenter in Michigan voor Oracle. Eerder namen bij beleggers de zorgen al toe over de hoge kosten die Oracle maakt voor zijn groeiambities op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Aandelen van Oracle noteerden kort na de openingsbel 2,4 procent lager. Volgens FT heeft investeerder Blue Owl besloten om geen geld te steken in de bouw van het datacenter, waarmee 10 miljard dollar was gemoeid. Blue Owl, dat op de beurs 1,8 procent steeg, staat juist bekend als de belangrijkste financier van de grootste datacenterprojecten van Oracle.

Het algehele sentiment op Wall Street bleef voorzichtig na vier dagen van voornamelijk verliezen. De Dow-Jonesindex steeg 0,4 procent tot 48.271 punten. De S&P 500 daalde licht tot 6796 punten en de techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 23.090 punten.

Veel aandacht ging ook uit naar de overnamestrijd rond Warner Bros. Discovery. Dat media- en filmconcern wees het bod van Paramount Skydance van ruim 108 miljard dollar af en raadde aandeelhouders aan te kiezen voor het concurrerende bod van Netflix van bijna 83 miljard dollar. Volgens Warner Bros. Discovery is het veel te onzeker of de steenrijke familie van Paramount-topman David Ellison wel met beloofde financiële garanties over de brug komt.

Tesla was vrijwel onveranderd. Een toezichthouder voor verkeersveiligheid in de staat Californië wil de fabrikant van elektrische auto's een verkoopverbod van dertig dagen opleggen. Tesla zou de mogelijkheden van zijn auto's om zelfstandig te sturen hebben overdreven, wat neerkomt op misleiding.

De olieprijzen stegen ruim 1 procent, nu de Amerikaanse president Donald Trump de druk op het olierijke Venezuela verder heeft opgevoerd. Hij beval een blokkade van alle gesanctioneerde olietankers die vanuit of naar het Zuid-Amerikaanse land varen.