Chiptoeleverancier ASMI investeert in uitbreiding in Almere

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 15:59
ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASMI investeert in een uitbreiding van zijn activiteiten in Almere, waar het hoofdkantoor van het bedrijf staat. Volgens ASMI zal de uitbreiding in Nederland de toekomstige groei van de onderneming ondersteunen.
ASMI zegt dat de geplande faciliteit dienst gaat doen als het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor. Ook worden er een centrum voor onderzoek en ontwikkeling, een speciale trainingshub en delen van de productontwikkeling door het bedrijf gehuisvest. ASMI denkt dat de komende jaren meerdere honderden miljoenen euro's in dit project geïnvesteerd worden, wat een aanzienlijke uitbreiding van de aanwezigheid en activiteiten in Nederland betekent.
ASMI ondertekende de investeringsplannen in aanwezigheid van topman Hichem M'Saad, financieel directeur Paul Verhagen, de Almeerse burgemeester Hein van der Loo, de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland Arjen Gerritsen en demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD).
