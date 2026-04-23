Aandelenbeurs in Amsterdam daalt na patstelling Iran en VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Zorgen over een lange patstelling in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran kregen de overhand. Beleggers verwerkten ook kwartaalberichten van onder andere Besi en Heineken.

De AEX-index zakte 0,7 procent tot 1014,08 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1019,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren licht, terwijl de hoofdindex in Parijs 0,9 procent won.

Een dag eerder reageerden beleggers wereldwijd overwegend met opluchting op de eenzijdige verlenging van het bestand met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump. Vooralsnog lijkt Iran niet bereid om aan de onderhandelingstafel te komen.

De olieprijzen stegen. Een vat Brentolie werd 1,6 procent meer waard op 103,58 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 1,6 procent in prijs tot 94,47 dollar per vat.

Besi was de sterkste stijger in de AEX. De toeleverancier voor chipfabrikanten, gespecialiseerd in geavanceerde verpakkingen van halfgeleiders, profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar toepassingen die AI-chips goed laten functioneren. Het aandeel eindigde ruim 4 procent hoger.

Het kwartaalbericht van Heineken ontlokte geen heftige koersreactie. De bierbrouwer meldde in de eerste drie maanden van het jaar een hogere omzet te hebben geboekt dan een jaar eerder, in lijn met de verwachtingen. Tegelijkertijd is het concern bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen van de Iranoorlog voor de bierverkoop. Het aandeel zakte 0,4 procent.

In de MidKap won Fugro 1,4 procent. De bodemonderzoeker meldde bij zijn kwartaalcijfers dat de impact van het conflict in het Midden-Oosten vooralsnog beperkt is gebleven tot de activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Het bedrijf zag de omzet dalen en boekte een operationeel verlies van 1,9 miljoen euro.

Enkele grote beursfondsen in Parijs wonnen fors. Cosmeticaconcern L'Oréal presteerde beter dan verwacht en eindigde 9 procent hoger. Chipbedrijf STMicroelectronics kwam met een verrassend optimistische prognose over de verkopen in het lopende kwartaal. De leverancier van halfgeleiders aan bedrijven als Tesla en Apple verwachtte ook te profiteren van investeringen in satellieten en datacenters. Het aandeel steeg ruim 14 procent.