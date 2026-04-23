Heineken start rechtszaak in de VS om importheffingen

AMSTERDAM (ANP) - Heineken is in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen tegen de regering-Trump vanwege te veel betaalde importheffingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de bierbrouwer na eerdere berichtgeving in het NRC.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een groot deel van de importheffingen die president Donald Trump heeft opgelegd onwettig verklaard. Volgens de rechters heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door een noodwet uit 1977 toe te passen. Door deze uitspraak kunnen veel bedrijven nu rechtszaken starten om zo geld terug te eisen dat ze onterecht hebben betaald.

De regering-Trump heeft 166 miljard dollar gereserveerd voor het terugbetalen van te veel gevraagde heffingen. Heineken gaat dus gebruikmaken van die mogelijkheid.

De details van de rechtszaak, waaronder hoeveel geld de bierbrouwer wil terugvorderen, kon de woordvoerder nog niet geven.