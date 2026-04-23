Heineken start rechtszaak in de VS om importheffingen

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 18:22
AMSTERDAM (ANP)
AMSTERDAM (ANP) - Heineken is in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen tegen de regering-Trump vanwege te veel betaalde importheffingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de bierbrouwer na eerdere berichtgeving in het NRC.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een groot deel van de importheffingen die president Donald Trump heeft opgelegd onwettig verklaard. Volgens de rechters heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door een noodwet uit 1977 toe te passen. Door deze uitspraak kunnen veel bedrijven nu rechtszaken starten om zo geld terug te eisen dat ze onterecht hebben betaald.
De regering-Trump heeft 166 miljard dollar gereserveerd voor het terugbetalen van te veel gevraagde heffingen. Heineken gaat dus gebruikmaken van die mogelijkheid.
De details van de rechtszaak, waaronder hoeveel geld de bierbrouwer wil terugvorderen, kon de woordvoerder nog niet geven.
Trump heeft een straflijst gemaakt van NAVO-bondgenoten die hij gaat pesten. Moet Nederland bang zijn?

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Je streamingdiensten kosten veel meer dan je denkt. Wat je daaraan kunt doen

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

Trump ontslaat Amerikaanse minister van Marine

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

