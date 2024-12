Aandelenbeurzen in New York gaan met verliezen kerstweek uit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen de verkorte handelsweek uitgegaan. Een zogeheten kerstrally bleef daarmee uit. Donderdag lieten de Amerikaanse beursgraadmeters nog weinig beweging zien. Wall Street was op tweede kerstdag wel open, in tegenstelling tot de Europese markten. Op eerste kerstdag waren de Amerikaanse beurzen wel dicht.

De Dow-Jonesindex eindigde de kerstweek 0,8 procent lager op 42.992,21 punten. Ook de andere graadmeters noteerden verliezen. De brede S&P 500-index zakte 1,1 procent tot 5970,84 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,5 procent tot 19.722,03 punten. Beide graadmeters gingen donderdag ook al licht omlaag.

De dalingen dwarsbomen de gebruikelijke kerstrally, waarbij aandelenkoersen in de laatste dagen van het jaar juist stijgen. Markten maken dan doorgaans een sterke periode door, onder meer door een lage liquiditeit en het investeren van eindejaarsbonussen. Sinds 1969 is de S&P 500-index in deze periode gemiddeld 1,3 procent gestegen.

Tesla

De graadmeters hebben alsnog weekwinsten geboekt. Zo ging de S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, deze week 0,7 procent vooruit. Dat kwam onder meer doordat de graadmeter dinsdag de beste kerstavond doormaakte sinds 1974.

Zwaargewichten zoals elektrische autofabrikant Tesla (min 5 procent) en beurslieveling Nvidia (min 2,1 procent) drukten met verliezen zwaar op het algehele beeld op Wall Street. Ook onder meer iPhone-maker Apple, softwareconcern Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet gingen omlaag, met minnen tot 1,7 procent.

De euro was 1,0425 dollar waard, tegen 1,0432 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 70,25 dollar. Brentolie klom 0,8 procent tot 73,82 dollar per vat.