Lavreysen klopt op NK Hoogland in finale keirin

APELDOORN (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zich in Apeldoorn verzekerd van de nationale titel op de keirin. De winnaar van drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Parijs was in de finale in Omnisport te sterk voor Jeffrey Hoogland.

"Dit was zeker niet de gemakkelijkst behaalde titel van dit jaar, maar ik ben ook met deze trui weer blij. Wat een jaar was dit", aldus Lavreysen, die op de NK ook nog in actie komt op de sprint.

Op de 500 meter tijdrit voor vrouwen ging de titel naar Kimberly Kalee, die Steffie van der Peet achter zich wist te laten. Brian Megens (mannen) en Mischa Bredewold (vrouwen) verzekerden zich van het goud op de individuele achtervolging.