Aandelenbeurzen New York bewegen amper na handelsuitspraken Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten nieuwe dreigementen over importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei onder andere dat hij koper dat de Verenigde Staten binnenkomt met 50 procent wil belasten.

De Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 44.240,76 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,1 procent tot 6225,52 punten en techbeurs Nasdaq won een fractie tot 20.418,46.

De prijzen voor termijncontracten voor koper op de metalenbeurs in New York piekten naar een nieuw recordniveau na de opmerking van Trump over koperheffingen. Het verschil met de koperprijs op de beurs in Londen liep ook op, wat betekent dat handelaren vooral hogere prijzen voor het metaal in de VS verwachten.

De aandelen van koperproducent Freeport-McMoran stegen 2,5 procent in New York. Branchegenoot Southern Copper daalde juist 1,4 procent.