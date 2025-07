Hooggerechtshof VS heft blokkade van Trumps massaontslagen op

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering van Donald Trump vrij baan gegeven om door te gaan met massaontslagen bij federale overheidsinstellingen. Een lagere rechtbank blokkeerde in mei de ingrepen die duizenden mensen hun baan kostten zolang een rechtszaak van vakbonden en non-profitorganisaties tegen de ontslagen nog loopt.

Trump wilde desondanks doorgaan met de massaontslagen bij tal van ministeries. Een hof van beroep ging niet akkoord, maar het Hooggerechtshof zegt dat de ontslagen kunnen doorgaan. De regering zal volgens de hoogste rechtbank van de Verenigde Staten waarschijnlijk slagen in het betoog dat een decreet om de ontslagen door te voeren wettelijk is, staat in het oordeel.

Een van de rechters van het negenkoppige Hooggerechtshof was het oneens met het oordeel. De als liberaal bekendstaande Ketanji Brown Jackson stelt dat de voorlopige voorziening van de lagere rechter "geen partij was voor het getoonde enthousiasme van dit Hof om de juridisch dubieuze daden van deze president groen licht te geven."