Aandelenbeurzen New York sluiten lager na speech Powell

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten onder andere een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij waarschuwde dat er nog altijd een risico bestaat dat een te sterke verlaging van de rente de inflatie te veel aanjaagt.

De S&P 500 eindigde 0,6 procent lager op 6656,92 punten. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 46.292,78 punten en techbeurs Nasdaq zakte 1 procent tot 22.573,47 punten.

Powell benadrukte dat er ook nadelen kleven aan het te lang wachten met het verlagen van de rente. De Amerikaanse arbeidsmarkt zwakt namelijk af en lagere leenkosten kunnen de economie en banengroei stimuleren.

Lagere rentes worden over het algemeen als gunstig gezien voor de waardering van aandelen. De afgelopen weken bereikten de bekendste graadmeters op Wall Street recordstanden, mede geholpen door de verwachting dat de Fed de rente zal verlagen.

Ook andere beleidsmakers bij de Fed namen dinsdag het woord. Vicevoorzitter Michelle Bowman pleitte juist voor daadkrachtige renteverlagingen om de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Nvidia sloot bijna 3 procent lager. Een dag eerder stegen de aandelen van de AI-chipontwikkelaar nog tot een recordhoogte na een megadeal met OpenAI. Nvidia gaat 100 miljard dollar investeren in het bedrijf achter chatbot ChatGPT.

Boeing steeg 2 procent na het bekendmaken van een grote order van Uzbekistan Airways. Ook zijn er aanwijzingen dat Turkije nieuwe orders plaatst bij de vliegtuigfabrikant.

De euro steeg ongeveer 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1815 dollar waard. Olie werd duurder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent in prijs tot 63,63 dollar per vat. Brentolie werd 2 procent meer waard tot 67,87 dollar per vat.