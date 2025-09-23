Trump wijzigt mening: Oekraïne kan hele grondgebied heroveren

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Trump heeft zijn benadering van het conflict in Oekraïne volledig gewijzigd. Hij oordeelt nu dat Oekraïne "zijn grondgebied in zijn oorspronkelijke vorm kan heroveren en misschien zelfs verder kan gaan" bij Rusland.

"Rusland voert al drieënhalf jaar zonder duidelijke richting een oorlog die een echte militaire macht in minder dan een week zou hebben gewonnen", aldus de Amerikaanse president op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij stelt dat het land van president Poetin veel weg heeft van een papieren tijger.

Sinds zijn ontmoeting met Poetin in Alaska in augustus heeft de Amerikaanse president altijd volgehouden dat Oekraïne bereid moest zijn een deel van zijn territorium af te staan om de oorlog te beëindigen. Die besloten ontmoeting liep op niets uit, omdat de twee het niet eens konden worden over wat Trump "waarschijnlijk het belangrijkste" aspect noemde. Wel zeiden de VS toen hoop te hebben dat het conflict opgelost zou worden.

Gesprek Zelensky

Trump zei niet expliciet iets over mogelijke vredesonderhandelingen.

In een reactie op de ontmoeting met de Amerikaanse president eerder op de dag, sprak Volodymyr Zelensky van een constructief gesprek. Volgens de Oekraïense president was er wederzijds begrip dat de VS Oekraïne veiligheidsgaranties zullen bieden na een vredesakkoord met Rusland. Hij voegde daaraan toe dat Trump voor Oekraïne een "gamechanger" kan blijken in het oplossen van het conflict en noemde de Amerikaanse houding "een grote ommezwaai".