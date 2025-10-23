Aanhoudende problemen door cyberaanval bij afvalverwerker Omrin

LEEUWARDEN (ANP) - Afvalverwerker Omrin is getroffen door een ransomware-aanval. Volgens het bedrijf, dat het afval inzamelt van ruim 1,6 miljoen Nederlanders en 10.000 bedrijven, zorgt dat voor een technische storing. Deze duurt nu al dagen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

In de tussentijd hebben zich wel verschillende problemen voorgedaan. De inzameling en verwerking van afval gaat in principe ongewijzigd door. Maar het kan wel dat mensen foutieve meldingen ontvangen in de Omrin Afvalapp, waarschuwde het bedrijf donderdag op zijn website. Eerder deze week ging die app zelfs tijdelijk helemaal uit de lucht.

De eerste problemen door de ransomware-aanval dateren al van 13 oktober, blijkt uit een overzicht op de site van Omrin. Toen moesten verschillende kringloopwinkels van het bedrijf tijdelijk dicht. Enkele dagen later waren de afvalkalenders van Omrin opeens niet meer beschikbaar op de site. Sinds woensdag staan die weer online.