Braziliaanse president Lula wil als 80-jarige een vierde termijn

JAKARTA (ANP/DPA) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva wil volgend jaar opnieuw kandidaat zijn voor het presidentschap. "Ik word binnenkort 80 jaar oud, maar ik heb nog dezelfde energie als toen ik 30 was", zei Lula tijdens een bezoek aan Indonesië. "Ik ga me kandidaat stellen voor een vierde ambtstermijn in Brazilië."

De president viert volgende week zijn 80e verjaardag. Lula leidde het grootste land van Latijns-Amerika al van 2003 tot 2011 en is sinds begin 2023 bezig aan zijn derde ambtstermijn.

Lula reist momenteel door Azië. Na zijn bezoek aan Indonesië vliegt hij naar de ASEAN-top in Maleisië, waar hij volgens Braziliaanse media mogelijk de Amerikaanse president Donald Trump ontmoet.