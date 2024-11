Aantal AOW-gerechtigden gestegen naar recordhoogte

AMSTELVEEN (ANP) - Het aantal AOW-gerechtigden heeft een nieuw record bereikt. In het derde kwartaal van dit jaar ontvingen voor het eerst meer dan 3,6 miljoen mensen AOW. Dat is een toename van ruim 32.000 ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Eind september ontvingen bijna 1,4 miljoen mensen een AOW-uitkering voor alleenstaanden en bijna 2,3 miljoen een AOW voor samenwonenden. Iets meer dan een miljoen AOW-gerechtigden is 80 jaar of ouder.

AOW-gerechtigden die onder het bestaansminimum komen, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende inkomensvoorziening (AIO). In het derde kwartaal van 2024 waren er ruim 72.000 mensen die recht hebben op zo'n uitkering. Dat is een stijging van 1,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

De SVB keert AOW uit over de hele wereld. Bijna 331.000 AOW-gerechtigden wonen in het buitenland. De meeste buitenlandse gerechtigden wonen in België (ruim 64.000.), Duitsland (ruim 48.000) en Spanje (bijna 39.000).