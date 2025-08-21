Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

Natuurlijk zou je met de trein
gaan. Als het niet zoveel duurder was als vliegen
. Dat is de smoes die menigeen (waaronder de auteur van dit artikel) vaak gebruikt.
Maar dat wordt steeds een beetje minder waar.
Vliegen wordt (eindelijk) duurder, zeker als je alle toeslagen voor koffers meerekent. Treinreizen worden juist steeds goedkoper.
Op steeds meer Europese trajecten is de trein daadwerkelijk goedkoper (of nauwelijks duurder) dan het vliegtuig
, zeker nu vliegen door belastingmaatregelen in prijs stijgt, terwijl treinprijzen stabiel blijven of op sommige routes zelfs dalen.