ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

Economie
door Gerard Driehuis
donderdag, 21 augustus 2025 om 7:08
generated-image (6)
Natuurlijk zou je met de trein gaan. Als het niet zoveel duurder was als vliegen. Dat is de smoes die menigeen (waaronder de auteur van dit artikel) vaak gebruikt.
Maar dat wordt steeds een beetje minder waar. Vliegen wordt (eindelijk) duurder, zeker als je alle toeslagen voor koffers meerekent. Treinreizen worden juist steeds goedkoper.  
Op steeds meer Europese trajecten is de trein daadwerkelijk goedkoper (of nauwelijks duurder) dan het vliegtuig, zeker nu vliegen door belastingmaatregelen in prijs stijgt, terwijl treinprijzen stabiel blijven of op sommige routes zelfs dalen.
  • Onderzoek van spaarplatform Raisin (zomer 2025): Op populaire Europese familie-reistroutes betalen gezinnen gemiddeld 62% méér voor het vliegtuig dan voor dezelfde reis per trein. 
  • Vliegen wordt steeds duurder door hogere belastingen. In Nederland is de vliegbelasting sinds 2025 €29,40 per ticket, waardoor het prijsvoordeel van vliegen afneemt.. Toch blijft vliegen op veel trajecten nog goedkoper: Op 54% van de internationale routes is vliegen het voordeligst, maar bij ruim 1 op de 3 trajecten is de trein nu (ongeveer) even duur of zelfs goedkoper dan vliegen.. 
  • Extra kosten voor transfers: De totale kosten van vliegen (inclusief transfers en bagage) zijn vaak hoger dan reizigers denken, terwijl treinritten vaak centraal aankomen en minder verborgen kosten hebben
ad62c787-9469-4f69-9116-9a2874143f48

Hier zijn vier praktische tips voor prettig reizen per trein:

  • Reserveer indien mogelijk vooraf je zitplaats Zo voorkom je stress en verzekerd van een comfortabele plek, vooral tijdens drukke periodes of op internationale trajecten.
  • Neem lichte bagage mee en houd essentiële spullen bij de hand Een compacte, makkelijk te dragen tas zorgt voor gemak bij instappen en overstappen. Bewaar je ticket, paspoort en een flesje water binnen handbereik.
  • Maak gebruik van digitale reisplanners en treinapps Via apps als NS International of internationale trein-apps blijf je op de hoogte van vertrektijden, vertragingen en overstappen. Dit voorkomt verrassingen onderweg.
  • Plan tijd voor ontspanning: leesmateriaal, muziek of uitzicht Neem een boek, tijdschrift of je favoriete afspeellijst mee voor onderweg. Genieten van het landschap of luisteren naar muziek maakt de reis fijner en sneller.

Lees ook

Sinds wanneer gaan we met vakantie?Sinds wanneer gaan we met vakantie?
Meer plezier met de internationale trein: slimme tips van een doorgewinterde treinreizigerMeer plezier met de internationale trein: slimme tips van een doorgewinterde treinreiziger
Vorig artikel

Voordelen van een zakelijke autoverzekering

Volgend artikel

VS sturen drie oorlogsschepen naar kust Venezuela

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-489248842

Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken